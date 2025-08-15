Lorena Improta mostra visita de sua filha ao dentista e encanta
Lorena Improra exibe sua filha com Léo Santana no dentista.
A dançarina Lorena Improta encantou ao mostrar um lindo registro de sua filha no dentista para cuidar dos dentinhos. A famosa é mãe de uma garotinha de três anos que é fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Santana com quem é casada.
