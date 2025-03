Loreto exibe filha com Débora Nascimento e ex manda recado José Loreto surge com sua filha com Débora Nascimento e ex do artista manda recado. Bebê Mamãe|Do R7 22/03/2025 - 18h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 18h05 ) twitter

José Loreto posa com sua filha com Débora Nascimento e ex do artista mansa recado pra ele e impressiona

O ator José Loreto encantou ao surgir com sua filha com a atriz Débora Nascimento, em um momento super fofo e se declarou para ela. O ex-casal ficou juntos por cerca de seis anos. com o ator José Loreto impressionou ao surgir pilotando uma moto para lá de luxuosa. Da união eles tiveram a garotinha Bella que está com seis anos de vida. Porém, em 2019, eles anunciaram a separação. O término ocorreu com a primogênita deles ainda bebê e foi cercado de muitos rumores.

