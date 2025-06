Luan Santana comemora os 6 meses da bebê com festa junina Luan Santana comemora os 6 meses da bebê em festa junina, no Nordeste! Bebê Mamãe|Do R7 29/06/2025 - 16h56 (Atualizado em 29/06/2025 - 16h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luan Santana festeja os 6 meses da bebê com arraial Bebê Mamãe

O cantor Luan Santana celebrou mais um mês de vida de sua neném em grande estilo. Desta vez, a comemoração ocorreu no Nordeste. O artista levou sua turnê para diversas cidades da região, animando as festas de São João do local. Apesar da viagem ter sido inicialmente a trabalho, o famoso aproveitou as brechas nos ensaios e apresentações para se divertir em família.

Para saber mais sobre essa linda comemoração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gisele Bündchen posa com seu bebê e é criticada por atitude

Fernanda Vasconcellos mostra aniversário de 3 anos do filho

Namorada do adolescente que tirou vida de pais fala e revela