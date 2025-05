Luan Santana exibe a filha com roupa em homenagem a fã clube Luan Santana mostra filha com roupa do fã clube e encanta! Bebê Mamãe|Do R7 16/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h44 ) twitter

O cantor Luan Santana encantou ao mostrar sua bebê com um look bem especial. Ele é pai de uma garotinha de apenas quatro meses. Serena nasceu de seu relacionamento com a digital influencer Jade Magalhães. Os dois estão juntos desde 2008. Eles chegaram a ficar noivos em 2019, mas acabaram se separando.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

