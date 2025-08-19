Luan Santana mostra a 1ª viagem de sua bebê pra Europa
Luan Santana mostra sua bebê de 7 meses na Europa pela 1ª vez!
O cantor Luan Santana encantou ao mostrar sua bebê no exterior. O artista desembarcou na Europa, mais especificamente em Portugal. Por lá ele fará três shows na capital Lisboa. Apesar da viagem ser a trabalho, ele aproveitou para ir acompanhado da esposa e da filha.
O cantor Luan Santana encantou ao mostrar sua bebê no exterior. O artista desembarcou na Europa, mais especificamente em Portugal. Por lá ele fará três shows na capital Lisboa. Apesar da viagem ser a trabalho, ele aproveitou para ir acompanhado da esposa e da filha.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem especial!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: