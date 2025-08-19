Logo R7.com
Luan Santana mostra a 1ª viagem de sua bebê pra Europa

Luan Santana mostra sua bebê de 7 meses na Europa pela 1ª vez!

Luan Santana mostra a 1ª viagem de sua bebê para Europa Bebê Mamãe

O cantor Luan Santana encantou ao mostrar sua bebê no exterior. O artista desembarcou na Europa, mais especificamente em Portugal. Por lá ele fará três shows na capital Lisboa. Apesar da viagem ser a trabalho, ele aproveitou para ir acompanhado da esposa e da filha.

