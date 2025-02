Luana Piovani surge com o filho e rebate pedido de Neymar Luana Piovani surgiu com o filho e respondeu Neymar. Bebê Mamãe|Do R7 25/02/2025 - 22h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 22h26 ) twitter

Luana Piovani deu resposta para Neymar

A atriz Luana Piovani surgiu junto com o seu primogênito com o surfista Pedro Scooby, o menino Dom, 12 anos. E mãe e filho abriram o jogo sobre como está o relacionamento deles após Dom ter ido morar com o pai. Luana também surpreendeu ao rebater um pedido que havia sido feito a ela pelo jogador Neymar Jr.

