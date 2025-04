Lucas Lima surge com seu filho com Sandy e relata perrengue Lucas Lima surgiu com o filho com Sandy e revelou um perrengue que passou. Bebê Mamãe|Do R7 09/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 14h06 ) twitter

Lucas Lima surgiu com seu filho com Sandy e relatou perrengue

O músico Lucas Lima surgiu com o seu filho com a cantora Sandy, o menino Theo de dez anos, em uma rara aparição na sua casa. E Lucas ainda surpreendeu ao revelar um perrengue daqueles que passou na cidade em que mora, no interior de São Paulo.

