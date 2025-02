Lucas posa com filho e fala de viagem de Sandy com namorado Lucas Lima mostrou viagem com o filho e comentou sobre Sandy. Bebê Mamãe|Do R7 18/01/2025 - 14h06 (Atualizado em 18/01/2025 - 14h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucas Lima comentou viagem de Sandy com o namorado

O músico Lucas Lima mostrou uma foto raríssima do seu filho com Sandy, o menino Theo de 10 anos, durante uma viagem. Pai e filho apareceram viajando pelo Egito. E o músico também comentou a viagem da sua ex-esposa com o atual namorado, o médico Pedro Andrade, pela Costa Rica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa viagem incrível!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Ivete Sangalo mostra filhas e fala do afastamento de Claudia

Ludmilla e Brunna revelam o nome diferente e lindo da filha

Amanda Kimberlly toma medida drástica pela filha e desabafa