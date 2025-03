Lucas posa na rede com filho com Sandy e Xororó dá recado Xororó falou sobre Lucas Lima e músico posou com o filho. Bebê Mamãe|Do R7 12/03/2025 - 14h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h46 ) twitter

Xororó falou do seu ex-genro Lucas Lima

O músico Lucas Lima surgiu junto com seu filho com a cantora Sandy na rede e o sertanejo Xororó falou sobre seu ex-genro em raro comentário. Lucas mostrou que estava descansando com seu filho Theo, 10 anos, na rede da sua casa em Campinas no interior de São Paulo.

