Luciano conhece filha de Zezé 5 meses após nascer! Veja:

Luciano conhece a filha caçula de Zezé Di Camargo após 5 meses do nascimento da sobrinha e impressiona Bebê Mamãe

A filha caçula do cantor Zezé Di Camargo, conheceu o tio, o sertanejo, Luciano pela primeira vez no show do pai que aconteceu neste sábado (07). A bebê foi assistir o show do papai famoso pela primeira vez e as fotos do encontro com o tio foram publicadas no perfil da esposa do cantor, a influenciada Graciele Lacerda.

Não perca a chance de saber todos os detalhes desse encontro emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe!

