Luciano Huck celebra 20 anos do filho com bolo na mansão Luciano Huck e Angélica celebram 20 anos do seu filho com bolo na mansão. Bebê Mamãe|Do R7 09/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 09/03/2025 - 16h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Luciano Huck e Angélica celebram os 20 anos do seu filho com bolo na mansão e surpreendem

A casa dos apresentadores Luciano Huck e Angélica está em festa! acontece que o primogênito do casal celebrou mais um ano de vida e ganhou uma linda homenagem nas redes sociais e um bolo simples na mansão. Os famosos são pais de três herdeiros. O filho mais velho é Joaquim, Benício é irmão do meio e Eva a caçula. Os irmãos estão com 20, 16 e 11 anos respectivamente.

Para saber mais sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Príncipe de Luxemburgo dá adeus ao seu caçula e revela causa

Mãe de Isabella Nardoni revela a filha caçula recém-nascida

Neymar mostra as suas três filhas e faz homenagem para elas