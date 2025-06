Lucy Ramos celebra 2 meses de sua bebê com linda homenagem Lucy Ramos encanta ao celebra os 2 meses de sua bebê e se declara. Bebê Mamãe|Do R7 03/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 03/06/2025 - 12h37 ) twitter

Lucy Ramos surpreende ao celebrar 2 meses de sua bebê com linda homenagem Bebê Mamãe

A atriz Lucy Ramos encantou ao celebrar os dois meses de sua bebê com linda homenagem. A artista foi mãe de primeira viagem de uma linda garotinha. A neném nasceu de seu relacionamento com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. Ela é a primogênita do casal que está junto há quase 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda homenagem!

