Lucy Ramos celebra 3 meses de sua bebê e se declara

Lucy Ramos celebra os 3 meses de sua filha com linda foto em família e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Lucy Ramos celebrou os três de sua bebê com uma linda foto em família e deixou seus fãs encantados com tamanha fofura de sua filha. A artista foi mãe de primeira viagem de uma linda garotinha. A neném nasceu de seu relacionamento com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. Ela é a primogênita do casal que está junto há quase 20 anos. A pequena celebrou mais um mês de vida nesta quarta-feira (03).

