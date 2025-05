Lucy Ramos comemora 1 mês de sua bebê com bolo simples e impressiona Lucy Ramos encanta ao celebrar 1 mês de sua bebê. Bebê Mamãe|Do R7 04/05/2025 - 16h20 (Atualizado em 04/05/2025 - 16h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucy Ramos celebra 1 mês sua filha com festa simples Bebê Mamãe

A casa da atriz Lucy Ramos está em festa! acontece que a famosa celebrou o primeiro mês de vida de sua bebê com uma festa simples. A artista é mãe de primeira viagem de uma linda garotinha. A neném nasceu de seu relacionamento com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. Ela é a primeira filha do casal que está junto há quase 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Famosa revela arrependimento após dar seu bebê pra adoção

Sabrina exibe filha com Duda Nagle e responde indireta da ex-sogra

Gisele Bündchen mostra seu bebê e recebe indireta de Piovani