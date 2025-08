Lucy Ramos mostra linda foto de sua filha e fala da queda dos cabelo pós-parto Lucy Ramos mostra sua filha e revela queda capilar. Bebê Mamãe|Do R7 04/08/2025 - 14h37 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lucy Ramos exibe sua filha e revela queda dos cabelos após o parto e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Lucy Ramos encantou ao mostrar uma linda foto de sua bebê toda fofa olhando para a câmera da mamãe. No entanto, a artista revelou que está passando por uma fase pós-parto, a queda de seus cabelos. A artista foi mãe de primeira viagem de uma linda garotinha. A neném nasceu de seu relacionamento com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. Ela é a primogênita do casal que está junto há quase 20 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a experiência de Lucy Ramos na maternidade!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Renato Góes surge com seus filhos em jogo de polo e encanta

Mãe engravida de DIU e revela como bebê está após 5 meses

Fernanda Vasconcellos mostra filho e marido em teatro e encanta