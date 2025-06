Lucy Ramos mostra sua bebê de 2 meses sorrindo e surpreende Lucy Ramos encantou ao mostrar sua bebê de 2 meses sorrindo. Bebê Mamãe|Do R7 18/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 18/06/2025 - 00h35 ) twitter

Lucy Ramos mostra sua bebê sorrindo e fofura da pequena impressiona Bebê Mamãe

A atriz Lucy Ramos encantou ao mostrar sua bebê de apenas dois meses sorrindo e deixou os fãs encantados com tamanha fofura. A artista foi mãe de primeira viagem de uma linda garotinha. A neném nasceu de seu relacionamento com o também ator Thiago Luciano com quem ela é casada. Ela é a primogênita do casal que está junto há quase 20 anos. A pequena celebrou mais um mês de vida no último dia 02 de junho.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa fofura!

