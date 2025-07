Lud posa com sua bebê com Brunna Gonçalves no camarim Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram a filha no camarim enquanto se arrumam! Bebê Mamãe|Do R7 29/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 29/07/2025 - 19h57 ) twitter

Ludmilla e Brunna Gonçalves mostram a filha no camarim do show Bebê Mamãe

A cantora Ludmilla mostrou a sua bebê com Brunna Gonçalves em um lindo clique. Ela e a dançarina são mães de uma linda menina. A primogênita e única herdeira das famosas se chama Zuri e está com dois meses de vida. As famosas costumam compartilhar com os fãs alguns momentos especiais com a filhota.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

