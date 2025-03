Ludmilla faz enxoval da bebê e exibe carrinho de R$30 mil Ludmilla e Brunna Gonçalves fazem enxoval da bebê, nos EUA, e surpreendem com compra! Bebê Mamãe|Do R7 20/03/2025 - 20h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 20h45 ) twitter

Ludmilla e Brunna Gonçalves fazem enxoval da bebê e surpreendem com escolha de carrinho

A cantora Ludmilla surgiu com a esposa em um momento especial na doce espera pela bebê. Ela é casada com a dançarina Brunna Gonçalves. As artistas subiram ao altar em 2019. No final do último ano, as famosas revelaram que estavam esperando o primeiro filho juntas.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

