Ludmilla mostra a recém-nascida em seu apartamento de Miami

Brunna e Ludmilla mostram sua bebê em casa. pela 1ª vez Bebê Mamãe

A cantora Ludmilla e sua esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, dividiram com os seguidores alguns momentos ao lado de sua bebê. As artistas anunciaram no último dia 14 de maio a chegada de sua primogênita. A garotinha se chama Zuri e veio ao mundo em uma maternidade na Flórida, Estados Unidos. As famosas optaram em ter a filha lá para que ela pudesse ter nacionalidade americana.

Para saber mais sobre a nova rotina da família e ver as fotos adoráveis da pequena Zuri, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

