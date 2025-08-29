Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Ludmilla posa cuidando da bebê e faz revelação

Ludmilla surge cuidando da filha e se declara!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Ludmilla surge cuidando da filha e se declara Bebê Mamãe

A cantora Ludmilla encantou ao mostrar sua bebê, enquanto estava cuidando dela. A famosa é mãe de uma linda garotinha. A pequena é fruto de seu relacionamento com a dançarina e empresária Brunna Gonçalves com quem ela é casada. Elas estão juntas desde 2018.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa linda história de maternidade!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.