Madeleine Mccann: saiba o que acharam na nova busca por ela

Saiba o que foi achado em novas buscas por Madeleine McCann Bebê Mamãe

Terminaram as novas buscas pela menina Madeleine McCann que aconteceram em Portugal. As buscas foram feitas pela polícia alemã e ocorreram próximo do hotel da cidade de Praia de Luz onde a garotinha desapareceu. Agora, foi revelado o que eles encontraram e o maior suspeito.

