Mãe acha desenhos perturbadores em livro de colorir do filho

Mãe alerta para os desenhos no livro de colorir do seu filho Bebê Mamãe

Uma mãe decidiu alertar outros pais após ter encontrado desenhos perturbadores no livro de colorir do seu filho de apenas dois anos. Ela compartilhou alguns dos desenhos que encontrou e as imagens de fato geraram grande choque entre os internautas.

Para saber mais sobre essa história e as reações dos internautas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

