Mãe de Isabella Nardoni revela último contato com Alexandre A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, revelou qual foi o último contato que teve com Alexandre Nardoni. A menina... Bebê Mamãe|Do R7 19/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Isabella Nardoni falou do último encontro com Alexandre

A mãe da menina Isabella Nardoni, Ana Carolina Oliveira, revelou qual foi o último contato que teve com Alexandre Nardoni. A menina Isabella foi vítima do próprio pai, Alexandre, e da madrasta, Anna Carolina Jatobá. Ana Carolina Oliveira deu detalhes do último contato com Alexandre e o que foi dito.

Para saber mais sobre essa emocionante revelação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Neymar revela 1ª foto com Bruna e Mavie após crise e declara

Yudi Tamashiro revela o rosto do seu bebê e decisão difícil

Esposa de Chay Suede exibe a bebê brincando com a irmã