Mãe de Marília Mendonça exibe neto na piscina de bolinhas

Filho de Marília Mendonça surge brincando em piscina de bolinha

A mãe da cantora Marília Mendonça, dona Ruth Moreira, mostrou o filho da artista se divertindo e encantou. A sertaneja partiu em 2021 deixando um único herdeiro, Léo. Na época, o garotinho estava para completar dois anos de idade. Ele é fruto de seu antigo relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff.

Para saber mais sobre a vida do pequeno Léo e a emocionante relação com sua avó, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

