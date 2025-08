Mãe deixa a filha de 2 anos dentro do bagageiro do ônibus Mãe deixou a filha no bagageiro do ônibus por uma hora. Bebê Mamãe|Do R7 04/08/2025 - 18h19 (Atualizado em 04/08/2025 - 18h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe deixou a filha de dois anos no bagageiro do ônibus Bebê Mamãe

Uma mãe colocou sua filha de apenas dois anos em uma mala e então a despachou no bagageiro do ônibus! A menina ficou dentro da mala no bagageiro por cerca de uma hora. E só saiu de lá após o motorista do ônibus ter percebido um barulho vindo do bagageiro. Agora, foi revelado o que aconteceu com a criança e a mãe dela.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Kaká exibe quarto das filhas na nova mansão deles

Simone festeja os 11 anos do primogênito com bolinho simples

Lucy Ramos mostra linda foto de sua filha e fala da queda dos cabelo pós-parto