Mãe deixa bebê com irmão de 5 anos, vai a baile e caçula parte
Bebê Valentina foi deixada com seu irmão de cinco anos.
A bebê Valentina de apenas oito meses não resistiu após sua mãe tê-la deixado sozinha com o irmão de cinco anos. A mãe Vanusa Moura Ferreira, 23 anos, deixou seu filho de cinco anos cuidando da pequena Valentina e foi para um baile.
