Mãe desabafa pela 1ª vez após pai ter jogado filho da ponte Mãe desabafou após pai ter jogado seu filho da ponte. Bebê Mamãe|Do R7 18/05/2025 - 14h03 (Atualizado em 18/05/2025 - 14h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe falou após o pai de seu filho ter jogado ele da ponte Bebê Mamãe

A mãe Abigail Luísa Ferreira Felber desabafou pela primeira vez após o pai de seu filho ter jogado o menino da ponte. Tiago Ricardo Felber, 40 anos, jogou o menino Théo Ricardo Ferreira Felber, da ponte do Rio Vacacaí na cidade de São Gabriel, Rio Grande do Sul, no dia 25 de março. O menino não resistiu. O caso comoveu o país.

Para entender melhor a dor e a luta dessa mãe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sandy revela filho em show e polêmica do namorado vem à tona

Karina Bacchi mostra o filho recém-nascido e fez reflexão

Mano Menezes dá adeus a 2 crianças da sua família. Entenda: