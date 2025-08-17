Logo R7.com
Mãe diz que seu bebê foi levado, mas reviravolta acaba de surgir

Bebê desapareceu e a mãe se contradisse após dizer que ele foi levado.

Bebê Mamãe|Do R7

A mãe Rebecca Haro afirma que seu bebê de sete meses, o pequeno Emanuel, foi sequestrado. Ela relatou que estava no estacionamento de uma loja com o seu filho quando foi atingida na cabeça por alguém, perdeu a consciência e quando acordou seu filho já não estava mais lá.

Para saber mais sobre essa intrigante reviravolta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

