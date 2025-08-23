Logo R7.com
Mãe diz que seu bebê foi levado, mas verdade vem à tona

Entenda o que aconteceu com a mãe e o pai de Emmanuel.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Foi revelado o que houve com a mãe de Emmanuel Bebê Mamãe

Uma semana após a mãe Rebecca Haro ter dito que seu bebê Emmanuel, sete meses, foi levado, a verdade sobre o que aconteceu veio à tona. Rebecca afirmava que seu bebê havia sido levado enquanto ela trocava as fraldas dele no banco de trás do carro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

