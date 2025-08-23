Mãe diz que seu bebê foi levado, mas verdade vem à tona
Entenda o que aconteceu com a mãe e o pai de Emmanuel.
Uma semana após a mãe Rebecca Haro ter dito que seu bebê Emmanuel, sete meses, foi levado, a verdade sobre o que aconteceu veio à tona. Rebecca afirmava que seu bebê havia sido levado enquanto ela trocava as fraldas dele no banco de trás do carro.
Uma semana após a mãe Rebecca Haro ter dito que seu bebê Emmanuel, sete meses, foi levado, a verdade sobre o que aconteceu veio à tona. Rebecca afirmava que seu bebê havia sido levado enquanto ela trocava as fraldas dele no banco de trás do carro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: