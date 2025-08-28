Logo R7.com
Mãe fala pela 1ª vez após ser acusada de tirar a vida do filho

A mãe Giovanna Chiquinelli Marcatto falou após o filho partir.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A mãe Giovanna Chiquinelli Marcatto respondeu sobre o filho Bebê Mamãe

A mãe Giovanna Chiquinelli Marcatto, 26 anos, falou pela primeira vez. Ela é suspeita de ter tirado a vida do seu bebê de nove meses, o pequeno Dante Chiquinelli Marcatto. O bebê partiu na última terça-feira (26) em São Paulo.

Para saber mais sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

