Mãe perde seus gêmeos por causa do baú de brinquedo e alerta Mãe perde gêmeos por causa do baú de brinquedos e desabafa sobre o que houve. Bebê Mamãe|Do R7 01/09/2025 - 11h38

Baú de brinquedos tirou a vida de gêmeos Bebê Mamãe

A mãe Sadie Myers desabafou e alertou outros pais após ter perdido seus filhos gêmeos de apenas quatro anos por causa de um item muito comum no quarto deles. Sadie falou sobre o que aconteceu com seu menino e sua menina enquanto ela e o marido Don Starr estavam dormindo.

Saiba mais sobre essa história comovente e o alerta importante que Sadie faz para outros pais no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

