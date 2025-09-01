Logo R7.com
Mãe perde seus gêmeos por causa do baú de brinquedo e alerta

Mãe perde gêmeos por causa do baú de brinquedos e desabafa sobre o que houve.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Baú de brinquedos tirou a vida de gêmeos Bebê Mamãe

A mãe Sadie Myers desabafou e alertou outros pais após ter perdido seus filhos gêmeos de apenas quatro anos por causa de um item muito comum no quarto deles. Sadie falou sobre o que aconteceu com seu menino e sua menina enquanto ela e o marido Don Starr estavam dormindo.

Saiba mais sobre essa história comovente e o alerta importante que Sadie faz para outros pais no site do nosso parceiro Bebê Mamãe.

