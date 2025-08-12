Mãe retorna a escola que a filha partiu e revela decisão
Mãe de Alice volta a escola e fala da sua filha.
A mãe da menina Alice, a fotógrafa Dayana, retornou para a escola em que a sua filha partiu após a penteadeira ter caído em cima dela. Ao chegar ao local, a família falou sobre as decisões que tomaram em relação ao colégio.
A mãe da menina Alice, a fotógrafa Dayana, retornou para a escola em que a sua filha partiu após a penteadeira ter caído em cima dela. Ao chegar ao local, a família falou sobre as decisões que tomaram em relação ao colégio.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre essa emocionante história.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e saiba mais sobre essa emocionante história.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: