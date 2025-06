Mãe revela o que foi descoberto 1 ano após Edson Davi sumir Mãe de Edson Davi desabafou sobre o desaparecimento de seu filho. Bebê Mamãe|Do R7 06/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 06/06/2025 - 13h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mãe de Edson Davi falou sobre o desaparecimento de se filho Bebê Mamãe

A mãe do menino Edson Davi, Marize Araújo, revelou o que já foi descoberto em relação ao desaparecimento do seu filho. O menino tinha apenas seis anos quando desapareceu na Praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Isto aconteceu há um ano e cinco meses e agora, Marize desabafou sobre o filho e fez um apelo.

Para saber mais sobre essa história comovente e as revelações de Marize, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Esposa de Rodrigo Santoro celebra 8 anos da filha e se declara

Neymar e Bruna Biancardi exibem foto e dizem se filha nasceu

Ex de Wanessa Camargo mostra seus filhos mais velhos e fala