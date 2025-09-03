Mãe tira vida do seu bebê com banana amassada envenenada
Mãe tirou a vida do seu bebê de nove meses com papinha envenenada.
Maiores detalhes sobre a partida do bebê Dante Chiquinelli Marcatto de nove meses acabam de serem revelados. O pequeno partiu após sua mãe, Giovanna Chiquinelli Marcatto, ter lhe dado uma papinha de banana amassada envenenada.
Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
