Mãe tira vida do seu bebê com banana amassada envenenada

Mãe tirou a vida do seu bebê de nove meses com papinha envenenada.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A mãe Giovanna Chiquinelli Marcatto tirou a vida de seu bebê de apenas nove meses Bebê Mamãe

Maiores detalhes sobre a partida do bebê Dante Chiquinelli Marcatto de nove meses acabam de serem revelados. O pequeno partiu após sua mãe, Giovanna Chiquinelli Marcatto, ter lhe dado uma papinha de banana amassada envenenada.

Para entender todos os detalhes desse caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

