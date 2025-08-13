Mãe tira vida dos 5 filhos, motivação vem à tona e impressiona Gisele Oliveira tirou a vida dos cinco filhos e motivação veio à tona. Bebê Mamãe|Do R7 13/08/2025 - 14h39 (Atualizado em 13/08/2025 - 14h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Gisele Oliveira tirou vida de seus filhos Bebê Mamãe

Maiores detalhes acabam de vir à tona após a mãe Gisele Oliveira ter tirado a vida de seus cinco filhos. A delegad4 responsável pelo caso revelou qual seria a motivaçã0 ainda mais assust4dora por trás dos cr1mes.

Para entender todos os detalhes dessa trágica história, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Alexandre Pato surge com seu recém-nascido em raro registro

Desconhecido pega criança de 3 anos no shopping e mãe fala

Eliezer e Viih Tube celebram 9 meses do bebê em linda festa