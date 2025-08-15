Mãe vende a filha bebê e é revelado o que houve após anos Mãe afirma que vendeu sua filha de dois anos. Bebê Mamãe|Do R7 15/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h19 ) twitter

A mãe Ashley Rowland, 39 anos, revelou que vendeu a sua filha London, de apenas dois anos. A verdade só veio à tona mais de dois anos após o ocorrido e agora maiores depois sobre o que houve com a pequena London foram revelados.

Para saber mais sobre essa história chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

