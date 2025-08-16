Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Maíra Cardi exibe parte do enxoval da bebê e faz crítica

Maíra Cardi mostra enxoval da bebê e faz crítica dos preços dos itens infantis!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A coach Maíra Cardi exibe enxoval da caçula e critica preços Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) mostrou alguns itens do enxoval de sua bebê e fez uma crítica. A famosa espera seu quarto herdeiro. O primogênito, Lucas, já é adulto e nasceu de um antigo relacionamento. Sophia, de seis anos, é fruto do casamento com o ator Arthur Aguiar. Eles se separaram em 2022.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.