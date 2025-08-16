Maíra Cardi exibe parte do enxoval da bebê e faz crítica
Maíra Cardi mostra enxoval da bebê e faz crítica dos preços dos itens infantis!
A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) mostrou alguns itens do enxoval de sua bebê e fez uma crítica. A famosa espera seu quarto herdeiro. O primogênito, Lucas, já é adulto e nasceu de um antigo relacionamento. Sophia, de seis anos, é fruto do casamento com o ator Arthur Aguiar. Eles se separaram em 2022.
A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) mostrou alguns itens do enxoval de sua bebê e fez uma crítica. A famosa espera seu quarto herdeiro. O primogênito, Lucas, já é adulto e nasceu de um antigo relacionamento. Sophia, de seis anos, é fruto do casamento com o ator Arthur Aguiar. Eles se separaram em 2022.
Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!
Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: