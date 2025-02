Maíra Cardi mostra a filha e revela fase delicada com ela Maíra Cardi mostra a filha e revela o que está passando com ela! Bebê Mamãe|Do R7 26/02/2025 - 17h27 (Atualizado em 26/02/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maíra Cardi mostra a filha e revela o que está passando com ela

A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) comoveu ao mostrar um delicado momento ao lado da filha. Ela é mãe de uma garotinha chamada Sophia. A pequena está com seis anos de idade. A menina é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Arthur Aguiar com quem ela foi casada. Os famosos se separaram em 2022, após relatos de várias traições por parte do artista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a fase delicada que Maíra e sua filha estão enfrentando!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Rafaella Justus revela por que não mostra o namorado e fala

Sandy mostra o filho com o pai e namorado dela faz desabafo

Lorena Improta mostra filha em ensaio de bloquinho