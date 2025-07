Maíra Cardi surge fazendo enxoval da bebê nos Estados Unidos Thiago Nigro e Maíra Cardi surgem fazendo o enxoval da bebê, nos EUA! Bebê Mamãe|Do R7 21/07/2025 - 22h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Thiago e Maíra Cardi surgem fazendo o enxoval da bebê, nos EUA Bebê Mamãe

A coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) posou com o marido fazendo os preparativos para a chegada do bebê. Ela é casada com o empresário e youtuber Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, mesmo nome de seu canal de vídeos. Os famosos oficializaram a união em 2023, após pouco tempo de namoro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viúvo de Paulo Gustavo mostra Preta Gil com o filho e fala

O que dia do seu nascimento diz sobre você, segundo estudos

Caçula de Glória Maria posa com o pai e Jônatas Faro em show