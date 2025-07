Mano Walter mostra seu filho cantando em inglês Filho de Mano Walter surpreende ao surgir cantando em inglês. Bebê Mamãe|Do R7 05/07/2025 - 23h15 (Atualizado em 05/07/2025 - 23h15 ) twitter

Mano Walter exibe seu filho cantando em inglês e impressiona Bebê Mamãe

O filho do cantor Mano Walter e da influenciadora Débora Silva, mostrou que talento vem de berço e emocionou ao surgir cantando ao lado do pai. O casal é pai de duas crianças – um menino e uma menina. Os dois oficializaram a união em 2019. O primogênito deles se chama José e está com quatro anos de idade. A caçulinha da família se chama Maria Clara. A pequena completou dois anos de vida.

