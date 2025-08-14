Mariana Rios responde críticas sobre nome do filho e explica
A atriz Mariana Rios explica nome escolhido para o filho e surpreende!
A atriz Mariana Rios suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu ao anunciar uma escolha relacionada a seu bebê. A famoso é mamãe de primeira viagem. Em junho deste ano, ela anunciou a gestação, fruto de seu relacionamento com João Luis Diniz. Ela e o namorado, inclusive, levaram certo tempo para engravidar, devido uma incompatibilidade genética entre eles.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a escolha do nome do filho de Mariana Rios!
