Mariana Rios responde críticas sobre nome do filho e explica A atriz Mariana Rios explica nome escolhido para o filho e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 14/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mariana Rios explica nome escolhido para o filho Bebê Mamãe

A atriz Mariana Rios suas redes sociais para rebater as críticas que recebeu ao anunciar uma escolha relacionada a seu bebê. A famoso é mamãe de primeira viagem. Em junho deste ano, ela anunciou a gestação, fruto de seu relacionamento com João Luis Diniz. Ela e o namorado, inclusive, levaram certo tempo para engravidar, devido uma incompatibilidade genética entre eles.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes sobre a escolha do nome do filho de Mariana Rios!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Revelada decisão sobre a adolescente que envenenou a mãe

César Tralli e Tici celebram o aniversário de 6 anos da filha com festa dos sonhos

Anna Carolina Jatobá faz harmonização e exibe seu novo rosto