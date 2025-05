Marido de Carol Nakamura revela divórcio e mostra filho dela Ex-marido de Carol Nakamura revelou o fim do casamento deles e desabafou. Bebê Mamãe|Do R7 12/05/2025 - 12h27 (Atualizado em 12/05/2025 - 12h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-marido de Carol Nakamura revelou o fim do casamento Bebê Mamãe

O marido da atriz e influenciadora Carol Nakamura, Guilherme Leonel, revelou que o casamento deles acabou! Ele expôs o divórcio do casal após quatro anos de casamento. Guilherme fez duras revelações sobre o relacionamento com a atriz. E ele ainda compartilhou uma foto com o filho dela e falou.

Para saber todos os detalhes sobre essa história e as revelações de Guilherme, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Débora Falabella revela seu lindo ensaio gestante e declara

Pedro Bial mostra o rostinho da filha caçula recém-nascida

Eliana mostra maquiagem que a filha fez nela no Dia das Mães