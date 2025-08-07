Marido de Maíra Cardi fala sobre a paternidade da enteada Marido de Maíra Cardi revela como lida com paternidade de sua enteada. Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 12h38 ) twitter

Marido de Maíra Cardi fala sobre ser pai da enteada e emociona Bebê Mamãe

O marido da coach Maíra Cardi (Mayra Cardi) surpreendeu ao revelar como lida sobre a paternidade da enteada. A famosa é casada com o empresário e youtuber Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, mesmo nome de seu canal de vídeos. Os famosos oficializaram a união em 2023, após pouco tempo de namoro.

Para saber mais sobre a visão de Thiago Nigro sobre paternidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

