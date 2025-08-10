Marina Ruy Barbosa revela se seu noivado terminou
A atriz Marina Ruy Barbosa, 30 anos, revelou se o seu noivado com o empresário Abdul Fares, 40 anos, terminou. Ela também surpreendeu...
A atriz Marina Ruy Barbosa, 30 anos, revelou se o seu noivado com o empresário Abdul Fares, 40 anos, terminou. Ela também surpreendeu ao abrir o jogo sobre a maternidade e os planos de uma gravidez.
A atriz Marina Ruy Barbosa, 30 anos, revelou se o seu noivado com o empresário Abdul Fares, 40 anos, terminou. Ela também surpreendeu ao abrir o jogo sobre a maternidade e os planos de uma gravidez.
Para saber mais sobre a situação do noivado e os planos de Marina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Para saber mais sobre a situação do noivado e os planos de Marina, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: