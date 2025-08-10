Logo R7.com
Marina Ruy Barbosa revela se seu noivado terminou

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A atriz Marina Ruy Barbosa, 30 anos, revelou se o seu noivado com o empresário Abdul Fares, 40 anos, terminou. Ela também surpreendeu ao abrir o jogo sobre a maternidade e os planos de uma gravidez.

