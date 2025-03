MC Daniel celebra 1 mês do seu bebê com linda festa MC Daniel encanta ao celebrar 1 mês do seu bebê com festa temática. Bebê Mamãe|Do R7 19/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 12h26 ) twitter

Mc Daniel celebra um mês do seu bebê com festa temática

A casa do cantor MC Daniel está em festa! Acontece que o artista celebrou o primeiro mês de vida do seu bebê com uma festa para lá de diferente. O famoso é pai de um recém-nascido. Seu primogênito nasceu do relacionamento com a atriz e influenciadora Lorena Maria. Os dois estão noivos e anunciaram a chegada do herdeiro no último dia 18 de fevereiro.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre a celebração especial do cantor e seu bebê!

