MC Daniel comemora 3 meses do bebê em linda festa temática MC Daniel comemora os 3 meses do bebê com festa temática! Bebê Mamãe|Do R7 21/05/2025 - 00h35 (Atualizado em 21/05/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Daniel comemora os 3 meses do bebê com festa temática Bebê Mamãe

O cantor MC Daniel celebrou mais um mês de vida de seu bebê com uma linda festa temática. O artista é pai de um garotinho. O pequeno se chama Rás. O primogênito é fruto de seu relacionamento com a atriz e digital influencer Lorena Maria com quem ele é casado. Eles estão noivos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa comemoração especial!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sorocaba celebra 5 anos do filho com festa dos sonhos

Mãe de Mariana Rios fala da partida do filho de 2 anos

Yudi Tamashiro mostra o recém-nascido pela 1ª vez e desabafa