MC Daniel posa com o bebê e Lorena confirma que terminaram MC Daniel viaja com o filho e Lorena Maria toma atitude! Bebê Mamãe|Do R7 12/07/2025 - 22h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

MC Daniel viaja com o filho e Lorena Maria confirma término Bebê Mamãe

O cantor MC Daniel surgiu viajando com o filho e tomou uma atitude. O artista é pai de um garotinho. O herdeiro nasceu de seu relacionamento com a atriz e digital influencer Lorena Maria de quem ficou noivo. O bebê se chama Rás e está com quatro meses de vida. Os dois assumiram o namoro em agosto passado. Tudo caminhou rapidamente e logo depois anunciaram a gravidez e o noivado.

Para saber mais sobre essa história e os detalhes do término, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Leandra Leal costura roupa para primogênita e exibe seu bebê

Hulk mostra filhas no circo e exibe projeto social que apoia

Joelma exibe ensaio gestante e comemora aniversário da filha