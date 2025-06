Meghan Markle exibe os 2 filhos e dá indireta a família real Meghan Markle mostrou os seus dois filhos e mandou uma indireta para a família real. Bebê Mamãe|Do R7 17/06/2025 - 14h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 14h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Meghan Markle mostrou os filhos e mandou indireta pra família real Bebê Mamãe

A duquesa Meghan Markle surpreendeu ao apontar mentiras envolvendo a família real. Ela também exibiu momentos em família raríssimos, revelando os rostos dos seus dois filhos, príncipe Archie, seis anos, e princesa Lilibet, quatro anos.

Para saber mais sobre as revelações de Meghan e os momentos especiais com seus filhos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Simone celebra 43 anos de Simaria com presente diferentão

Revelação no caso das 3 irmãs desaparecidas surge e preocupa

Wanessa Camargo exibe festa do caçula em parque de diversão