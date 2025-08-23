Logo R7.com
Meghan Markle exibe os rostos dos filhos em foto rara

Meghan Markle mostrou os rostos dos filhos em foto rara.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Meghan Markle exibiu seus filhos na praia Bebê Mamãe

A duquesa Meghan Markle posou com os seus dois filhos com o príncipe Harry na praia. Ela surgiu com o príncipe Archie, seis anos, e princesa Lilibet, quatro anos. A duquesa também revelou os rostos dos filhos em fotos raríssimas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais detalhes sobre essa rara aparição da família real!

