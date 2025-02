Mel mostra sua bebê com Rodrigo Santoro e fala da 1ª papinha Mel Fronckowiak mostra sua caçula com Rodrigo Santoro e fala da introdução alimentar! Bebê Mamãe|Do R7 07/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 07/02/2025 - 18h46 ) twitter

Mel Fronckowiak mostra sua caçula com Rodrigo Santoro e fala da introdução alimentar dela

A bebê do ator Rodrigo Santoro e da atriz Mel Fronckowiak surgiu em uma raríssima aparição e encantou. O casal é extremamente discreto no que diz respeito a vida pessoal, ainda mais quando envolve as herdeiras. Eles são pais orgulhosos de duas meninas. A primogênita se chama Nina e tem sete anos. Recentemente, a família aumentou novamente com a chegada de Cora. Os artistas anunciaram o nascimento dela em agosto passado.

